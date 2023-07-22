В Крыму объявили эвакуацию части населения после атаки беспилотников ВСУ

Часть жителей Красногвардейского района Крыма будет эвакуирована после детонации на складе боеприпасов в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в субботу, 22 июля, заявил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«Принято решение об эвакуации населения в радиусе пяти километров от места ЧП в пункты временного размещения», — сообщил Аксенов.

Об атаке украинских БПЛА на объекты инфраструктуры в Крыму стало известно ранее 22 июля. Отмечалось, что беспилотники пытались нанести удары по нефтебазе и складу, где хранятся боеприпасы.