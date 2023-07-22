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В Крыму заявили о детонации на складе боеприпасов после атаки беспилотников ВСУ

В результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на инфраструктурные объекты Крыма произошла детонация на складе боеприпасов в Красногвардейском районе. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале в субботу, 22 июля.

В Крыму заявили о детонации на складе боеприпасов после атаки беспилотников ВСУ
© РИА Новости

По его словам, в результате взрыва никто не пострадал, разрушения также не зафиксированы.

«Рассчитываем, что последствия ЧП будут устранены в сжатые сроки», — подчеркнул Аксенов.

Аксенов: украинские дроны совершили попытку атаковать инфраструктуру Крыма

Об атаке украинских БПЛА на Крым стало известно ранее 22 июля. Как отмечал Аксенов, на место происшествия для ликвидации возможных последствий прибыли сотрудники МЧС. До этого также сообщалось о приостановке движения автотранспорта по Крымскому мосту.

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