В Крыму заявили о детонации на складе боеприпасов после атаки беспилотников ВСУ

В результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на инфраструктурные объекты Крыма произошла детонация на складе боеприпасов в Красногвардейском районе. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале в субботу, 22 июля.

По его словам, в результате взрыва никто не пострадал, разрушения также не зафиксированы.

«Рассчитываем, что последствия ЧП будут устранены в сжатые сроки», — подчеркнул Аксенов.