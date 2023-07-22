Спецоперация на Украине 22 июля: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 22 июля 2023 года.

ВМС Британии вместе с союзниками обучают ВСУ разминированию на воде

Великобритания вместе с Францией, США, Бельгией и Грузией обучают солдат Вооруженных сил Украины разминированию на воде. Об этом свидетельствует заявление, опубликованное на сайте Королевского военно-морского флота Великобритании, пишет РИА Новости.

Как говорится в сообщении, военнослужащих обучают поиску и безопасному обезвреживанию мин и других взрывных устройств. Обучение проходит в заливе Лох-Ю на северо-западе Шотландии.

Российские системы ПВО предотвратили ракетную атаку на Токмак

Вооруженные силы Украины попытались ударить ракетами по городу Токмак Запорожской области. По предварительным данным, российская система противовоздушной обороны предотвратила атаку. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на оперативные службы региона.

Взрывы начались в 20.40 мск. Сведений о разрушениях или жертвах пока не поступало.

Белый дом признал большие потери у ВСУ

Украинская сторона понесла значительные потери в ходе контрнаступления. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает РИА Новости.

Он указал, что потери Вооруженных сил Украины в продолжающемся контрнаступлении «значительны».

«Оно идет, идет тяжело, но мы говорили, что оно будет тяжелым», — подчеркнул он.