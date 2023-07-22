ВС России уничтожили группу украинских диверсантов на Купянском направлении

Артиллеристы группировки «Запад» ликвидировали диверсионно-разведывательную группу ВСУ на купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск Сергей Зыбинский , передает ТАСС.

Группировка нанесла удар по позициям бригады ВСУ и подразделениям бригады территориальной обороны с помощью самоходных артиллерийских установок «Мста-С», буксируемых пушек «Гиацинт-Б», гаубиц Д-30 и противотанковых ракетных комплексов. Противник потерял до взвода живой силы. Кроме того, был уничтожен один пикап.