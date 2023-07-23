Российские войска отразили три атаки ВСУ на запорожском направлении

Российские войска на запорожском направлении отразили три атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в сторону Работино, а также уничтожили вражескую разведгруппу в районе Луговского. Об этом Олег Чехов.

Огнем артиллерии уничтожены буксируемая гаубица «Мста-Б», танки, БМП и живая сила ВСУ, в том числе с применением тяжелых огнеметных систем «Солнцепек», заявили в Минобороны.

Кроме того, в районе Малой Токмачки расчеты противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) уничтожили танк, несколько БМП Bradley и пикап с личным составом противника. В районе Новоданиловки армейская авиация уничтожила танк и боевые бронированные машины, а также поразила места скопления противника в районах севернее Приютного. Также при помощи зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Оса» сбит вражеский беспилотник «Фурия».

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска отбили две атаки противника на южнодонецком направлении.