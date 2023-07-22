Российский Су-34 нанес удар по пунктам ВСУ

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар по пунктам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский, передает ТАСС.

Как рассказал Зыбинский, российский экипаж ударил по пункту временной дислокации подразделений 14-й отдельной механизированной бригады около населенного пункта Петропавловка.