$90.38-0.47100.66-1.18

СМИ: США признали переброску ядерного оружия РФ в Беларусь

Разведка США не сомневается в словах президента РФ Владимира Путина о том, что он передал Белоруссии тактическое ядерное оружие. Об этом сообщили высокопоставленные чиновники одного из подразделений Министерства обороны США, пишет URA.RU.

СМИ: США признали переброску ядерного оружия РФ в Беларусь
© ТАСС

До этого официальные лица на Западе публично не подтверждали, что Москва передала Минску какое-либо оружие.

Представители ведомства не пояснили, почему у них сложилось такое мнение касательно действий главы российского государства. Однако они признали, что им трудно отследить российское оружие даже с помощью спутников.

Ранее Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил о передаче части отечественных ядерных запасов в Минск. Москва до этого проинформировала, что решение о размещении ядерного оружия в Белоруссии было принято в ответ на решение Великобритании передать Украине боеприпасы с обедненным ураном.

«Первые ядерные заряды доставлены на территорию Белоруссии, но это только первая. До конца лета, до конца года мы выполним эту работу полностью», — заверил президент России.

В Белом доме при этом заявили, что не заметили перемещения российского тактического ядерного оружия в Минск.

Белый дом заявил о значительных потерях Украины при контрнаступлении

2
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости