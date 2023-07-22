СМИ: США признали переброску ядерного оружия РФ в Беларусь

Разведка США не сомневается в словах президента РФ Владимира Путина о том, что он передал Белоруссии тактическое ядерное оружие. Об этом сообщили высокопоставленные чиновники одного из подразделений Министерства обороны США, пишет URA.RU.

До этого официальные лица на Западе публично не подтверждали, что Москва передала Минску какое-либо оружие.

Представители ведомства не пояснили, почему у них сложилось такое мнение касательно действий главы российского государства. Однако они признали, что им трудно отследить российское оружие даже с помощью спутников.

Ранее Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил о передаче части отечественных ядерных запасов в Минск. Москва до этого проинформировала, что решение о размещении ядерного оружия в Белоруссии было принято в ответ на решение Великобритании передать Украине боеприпасы с обедненным ураном.

«Первые ядерные заряды доставлены на территорию Белоруссии, но это только первая. До конца лета, до конца года мы выполним эту работу полностью», — заверил президент России.