Северная Корея запустила несколько крылатых ракет в сторону Жёлтого моря
Американские и южнокорейские военные проводят анализ собранных данных.
По информации, полученной от Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи и переданной Рёнхап, ракеты были запущены примерно в 04:00 по местному времени (22:00 мск 21 июля).
Отмечается, что американские и южнокорейские военные проводят анализ собранных данных. Представители Сеула подчеркнули, что они сохраняют готовность в связи с возможными последующими пусками.
Японские СМИ 18 июля сообщили о запуске двух баллистических ракет Северной Кореей в направлении Японского моря.
12 июля КНДР совершила пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-18».