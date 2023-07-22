Северная Корея запустила несколько крылатых ракет в сторону Жёлтого моря

Американские и южнокорейские военные проводят анализ собранных данных.

По информации, полученной от Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи и переданной Рёнхап, ракеты были запущены примерно в 04:00 по местному времени (22:00 мск 21 июля).

Отмечается, что американские и южнокорейские военные проводят анализ собранных данных. Представители Сеула подчеркнули, что они сохраняют готовность в связи с возможными последующими пусками.

Японские СМИ 18 июля сообщили о запуске двух баллистических ракет Северной Кореей в направлении Японского моря.