ВСУ обстреляли Донецк и Зайцево

Вооруженные силы Украины выпустили семь снарядов по Донецку и Зайцево. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в общей сложности со стороны Украины было выпущено семь снарядов калибра 155 и 152 миллиметра. По направлению: населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Зайцево в 20:15 выпущено три снаряда калибра 152 миллиметра. В 22:40 — населенный пункт Желанное Первое — город Донецк (Петровский район) — четыре снаряда калибра 155 миллиметров.