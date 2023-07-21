В Киеве спрогнозировали появление 4 млн ветеранов после конфликта

Не менее 4 млн ветеранов с украинской стороны может быть после завершения боевых действий. Об этом сообщила министр по делам ветеранов Юлия Лапутина.

"Наше прогнозируемое количество <...>: таких людей будет не менее 4 миллионов", - приводит украинское издание "Клименко тайм" слова Лапутиной.

По оценкам издания, это в четыре раза больше, чем число военных в Вооруженных силах Украины на текущий момент.

Военное положение на Украине введено 24 февраля 2022 года, на следующий день президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о мобилизации. Их неоднократно продлевали, 2 мая 2023 года военное положение и мобилизация продлены на 90 дней - до 18 августа.

Ранее президент России Владимир Путин оценил потери ВСУ во время контрнаступления в десятки тысяч человек.

"Несмотря на постоянные облавы, непрекращающиеся волны тотальной мобилизации по городам и селам Украины, действующему режиму все труднее гнать на фронт новые пополнения", - отметил российский лидер.