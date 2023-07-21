Белый дом назвал сроки начала обучения украинских летчиков управлению F-16

По словам помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, подготовка украинских летчиков к управлению американскими истребителями F-16 начнется в ближайшие недели. Он заяви об этом, выступая в пятницу, 21 июля, на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института. Слова Салливана передает ТАСС.

Салливан рассказал, что программа обучения украинских летчиков готовилась нескольких недель. Он отметил, что обычно подготовка к пилотированию F-16 занимает очень длительное время, но Соединенные Штаты пытаются ускорить этот процесс.