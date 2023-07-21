Западные страны начинают постепенно признавать поражение Киева в конфликте на Украине, считает бывший разведчик США Скотт Риттер. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Gegenpol.

© Lenta.ru

По словам военного, на данный момент российская сторона побеждает на поле боя, что замечают западные союзники Киева.

«Коллективный Запад уже постепенно признает, что Россия не только не потерпит поражения, а, напротив, одержит верх», — отметил он.

В частности, указал Риттер, американские власти все чаще высказываются о неспособности украинских войск осуществить успешное контрнаступление. Помимо этого, руководство США начало заявлять об отсутствии истребителей и боеприпасов для поставок Киеву, добавил он.