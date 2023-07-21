Зеленский назвал причину медленных темпов контрнаступления ВСУ

Кроме того, пояснил он, командование бережет солдат, поэтому не жертвует ими ради быстрой победы. Украинский лидер также отметил, что поначалу была нехватка оборудования для разминирования, но затем его поставили западные страны. Он пообещал, что контрнаступление в скором времени станет более быстрым.