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Белый дом заявил о значительных потерях Украины из-за контрнаступления

Украина теряет большие силы в рамках своего контрнаступления. Об этом заявил помощник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, передает РИА Новости.

Белый дом заявил о значительных потерях Украины при контрнаступлении
© globallookpress.com

«Количество пострадавших и погибших украинских бойцов значительно», — сказал он, выступая на Аспенском форуме по безопасности.

Представитель Белого дома добавил, что Вашингтон видит тяжесть контрнаступления, однако, отметил он, США предупреждали, что оно будет тяжелым.

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