Белый дом заявил о значительных потерях Украины при контрнаступлении

Украина теряет большие силы в рамках своего контрнаступления. Об этом заявил помощник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан , передает РИА Новости.

«Количество пострадавших и погибших украинских бойцов значительно», — сказал он, выступая на Аспенском форуме по безопасности.

Представитель Белого дома добавил, что Вашингтон видит тяжесть контрнаступления, однако, отметил он, США предупреждали, что оно будет тяжелым.