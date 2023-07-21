Белый дом заявил о значительных потерях Украины при контрнаступлении

Белый дом заявил о значительных потерях Украины из-за контрнаступления
Украина теряет большие силы в рамках своего контрнаступления. Об этом заявил помощник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, передает РИА Новости.
«Количество пострадавших и погибших украинских бойцов значительно», — сказал он, выступая на Аспенском форуме по безопасности.
Представитель Белого дома добавил, что Вашингтон видит тяжесть контрнаступления, однако, отметил он, США предупреждали, что оно будет тяжелым.
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