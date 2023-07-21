На пост начштаба ВМС США впервые в истории выдвинули женщину

Как говорится в письменном заявлении американского президента Джо Байдена, распространенном в пятницу Белым домом, кандидатура Франкетти вносится на рассмотрение Сената Конгресса США. "Она является второй в истории женщиной, дослужившейся до ранга четырехзвездного адмирала ВМС США. Если ее кандидатура будет утверждена, она вновь войдет в историю как первая женщина на посту начальника штаба ВМС и в составе Комитета начальников штабов [ВС США]", - отмечается в заявлении.