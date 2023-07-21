Польша закупит сотню вертолетов Apache для защиты границы
Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что его страна собирается закупить 96 американских вертолётов Apache для защиты восточной границы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на польское агентство PAP.
«Мы следили (на совместных учениях – прим. ред.) за Apache не просто так – потому что мы оснастим Войско Польское 96 такими вертолетами. Еще до реализации контракта мы обеспечим использование Войском Польским 8 таких вертолетов, предоставленных нам армией США. Я говорил об этом с министром обороны США Ллойдом Остином во время визита в США в начале мая», – заявил Блащак.
Министр также уточнил, что обучение польских пилотов обращению с Apache начнётся уже в начале августа, когда первые 8 вертолётов поступят в распоряжение армии Польши.
Ранее Германия выразила готовность помочь Польше в защите восточной границы.