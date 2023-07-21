Польша закупит сотню вертолетов Apache для защиты границы

«Мы следили (на совместных учениях – прим. ред.) за Apache не просто так – потому что мы оснастим Войско Польское 96 такими вертолетами. Еще до реализации контракта мы обеспечим использование Войском Польским 8 таких вертолетов, предоставленных нам армией США. Я говорил об этом с министром обороны США Ллойдом Остином во время визита в США в начале мая», – заявил Блащак.