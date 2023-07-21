ВС РФ потопили на учениях принадлежавший Украине корвет

Российские военные во время учений в северо-западной части Черного моря уничтожили украинский корвет «Тернополь», сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны». Удар нанес экипаж ракетного катера «Ивановец». В Минобороны РФ информацию не комментировали.

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«Тернополь» поразили противокорабельной ракетой «Москит». При этом подчеркивается, что корабль ранее ходил под украинским флагом. Он перешел в распоряжение Черноморского флота ВМФ РФ после включения Крыма в состав России.

В Министерстве обороны России сообщали, что в северо-западной части Черного моря прошли учения. Как утверждалось, военные произвели ракетный обстрел по кораблю-мишени и отработали задержание условного корабля-нарушителя в закрытой для судоходства зоне. В ведомстве заявляли, что мишень была уничтожена, однако о каком именно корабле идет речь, не уточнялось.

Ранее стало известно, что Россия и Китай проведут совместные учения «Север. Взаимодействие-2023». Тренировки будут проходить в акватории Японского моря. По данным Минобороны КНР, в соответствии с планом сотрудничества «российская армия в ближайшее время направит военно-морской флот и военно-воздушные силы для участия в учениях».