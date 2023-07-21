В США рассказали о снижении эффективности HIMARS

Старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований Франц-Стефан Гэди после визита на Украину рассказал о снижении эффективности переданных Киеву реактивных систем залпового огня (РСЗО) High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS). Об этом сообщает американское издание The Drive.

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«Есть также свидетельства снижения отдачи от ударов HIMARS из-за эффективных российских контрмер», — сказал военный эксперт.

По его словам, снижение эффективности HIMARS важно иметь в виду, говоря о потенциальной тактической пользе поставок баллистических ракет ATACMS (Army Tactical Missile System) Киеву.

Ранее в июле индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев рассказал, что результативность доработанных зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» против ракет HIMARS достигает ста процентов.