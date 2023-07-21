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В США раскрыли, почему Россия смогла отключить главную ракету ВСУ

Российские военные подавляют украинские реактивные системы залпового огня HIMARS мощными системами радиоэлектронной борьбы. Такое мнение американскому порталу War Zone высказал военный эксперт Франк-Штефан Гэди.

В США раскрыли, почему Россия смогла отключить главную ракету ВСУ
© Aaron Favila/AP

«Системы HIMARS приобрели для ВСУ почти мифический статус. <…> Но Россия нашла способ противостоять этим установкам», — отметил аналитик.

По его словам, противовоздушная и противоракетная оборона ВС России, похоже, повлияла на эффективность ракет, поэтому возможности американских РСЗО на Украине резко снизились.

Военный аналитик спрогнозировал, аналогичные последствия и для высокоточных дальнобойных систем ATACMS, поскольку принцип их действия аналогичен HIMARS.

В середине июля системы ПВО сбили девять снарядов HIMARS и 14 украинских беспилотников.

6 июля в ДНР заявили, что ВСУ перед саммитом НАТО начали активнее обстреливать города с помощью РСЗО HIMARS.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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