Военные ударили по объектам в Одессе, где готовились теракты против России

Российская армия нанесла групповой удар высокоточным оружием по объектам, где готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров в Одессе. Об этом сообщили в Минобороны России 23 июля.

Удар ВС России также пришелся по местам изготовления беспилотных катеров. Кроме того, на месте пораженных объектов находились иностранные наемники, уточняет ведомство.

Все запланированные к удару цели были поражены, заключили в Минобороны.