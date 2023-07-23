Военные ударили по объектам в Одессе, где готовились теракты против России

Минобороны: 23 июля нанесен удар по объектам в Одессе, где готовили теракты против России
Российская армия нанесла групповой удар высокоточным оружием по объектам, где готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров в Одессе. Об этом сообщили в Минобороны России 23 июля.
Удар ВС России также пришелся по местам изготовления беспилотных катеров. Кроме того, на месте пораженных объектов находились иностранные наемники, уточняет ведомство.
Все запланированные к удару цели были поражены, заключили в Минобороны.
Минувшей ночью украинские паблики сообщали о серии мощных взрывов в Одессе, во всей области звучала воздушная тревога.
Удары возмездия по военным объектам в Одесской области начались после теракта на Крымском мосту, в результате которого погибли два человека (супруги) и серьезно пострадала их дочь-подросток. Тогда президент России Владимир Путин заявил, что за случившимся стоят украинские власти, и пообещал ответ со стороны России.