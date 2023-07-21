Минобороны заявило о пресечении деятельности украинской ДРГ в ДНР

Там уточнили, что диверсанты были уничтожены в районе населенного пункта Торское в республике. Помимо этого, на краснолиманском направлении было нанесено поражение подразделениям противника в Невском, Макеевке, Новоегоровке и Райгороде Луганской народной республики (ЛНР), а также в Тернах в ДНР.