Российские военнослужащие уничтожили склад боеприпасов 123-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Об этом заявили журналистам в пятницу, 21 июля, в Минобороны.

В ведомстве уточнили, что склад противника располагался в районе населенного пункта Велетенское.

Кроме того, на херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки было ликвидировано до 35 украинских военных. В Минобороны отметили, что были уничтожены четыре автомобиля и американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

16 июля в российском оборонном ведомстве отчитались об уничтожении двух складов боеприпасов ВСУ в Запорожской области. Тогда же российские войска нанесли поражение скоплению живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Марфополь, Малые Щербаки и Малая Токмачка.