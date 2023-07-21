В Одесской области поврежден важный инфраструктурный объект

Важный инфраструктурный объект поврежден в результате взрывов, которые произошли в Одесской области Украины. Об этом заявил глава областной администрации Олег Кипер, пишет РИА Новости.

Сегодня украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Одесской области. Воздушная тревога действовала в девяти регионах страны, в том числе и в Киеве.

«Сегодня под ударом Белгород-Днестровский район. Цель - важный объект инфраструктуры. Именно по нему россияне выпустили семь ракет. К сожалению, есть повреждения», - пояснил Кипер в своем Telegram-канале.

О том, что в Одесской области был поврежден важный объект инфраструктуры, сообщило сегодня и оперативное командование «Юг» Вооруженных сил Украины, пишет ТАСС.

При этом не уточняется, что это за объект и насколько серьезны повреждения.

Вооруженные силы РФ начали наносить «удары возмездия» по объектам на территории Украины после теракта на Крымском мосту, который произошел в ночь на 17 июля. В результате атаки погибла семейная пара из Белгородской области, пострадала их 14-летняя дочь.