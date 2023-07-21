Стало известно об ударе береговыми ракетами «Оникс» по целям на Украине

Российские береговые ракетные комплексы «Оникс» нанесли удар по целям в Одесской, Николаевской и Черниговской областях Украины, передает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

Украинские ресурсы сообщили, что пуск противокорабельных ракет зафиксировали в Крыму, вскоре на территории регионов Украины произошли взрывы.