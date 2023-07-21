Политолог указал на главную проблему с западной техникой у ВСУ

«Все эти западные машины, с одной стороны, прекрасны своей точностью и современной механикой. Но, с другой стороны, они очень быстро расстреливают стволы, выходят из строя двигатели. Особенно с учетом местного бездорожья. Ремонт затруднен из-за того, что на месте ремонтный батальон не может отремонтировать технику», — отметил Живов.