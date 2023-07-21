Политолог указал на главную проблему с западной техникой у ВСУ
Несмотря на то что западная техника, которая поставляется Вооруженным силам Украины, подогнана под стандарты НАТО, она производится в разных странах. В итоге — полный разнобой в двигателях, запчастях и комплектующих. Об этом в эфире Tsargrad.tv рассказал политолог, военный корреспондент Алексей Живов.
«Все эти западные машины, с одной стороны, прекрасны своей точностью и современной механикой. Но, с другой стороны, они очень быстро расстреливают стволы, выходят из строя двигатели. Особенно с учетом местного бездорожья. Ремонт затруднен из-за того, что на месте ремонтный батальон не может отремонтировать технику», — отметил Живов.
Он напомнил, что во время Великой Отечественной войны с подобной проблемой столкнулись немцы. Из-за большого разнообразия номенклатуры их вооружений у них полностью сломалась ремонтная логистика, из-за чего они вынуждены были начать отступать, заключил эксперт.
20 июля в Министерстве обороны Украины заявили, что в украинской армии ввели 287 стандартов НАТО, что превысило показатели даже некоторых стран-членов альянса.
Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.