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Политолог указал на главную проблему с западной техникой у ВСУ

Несмотря на то что западная техника, которая поставляется Вооруженным силам Украины, подогнана под стандарты НАТО, она производится в разных странах. В итоге — полный разнобой в двигателях, запчастях и комплектующих. Об этом в эфире Tsargrad.tv рассказал политолог, военный корреспондент Алексей Живов.

Политолог указал на главную проблему с западной техникой у ВСУ
© Газета.Ru

«Все эти западные машины, с одной стороны, прекрасны своей точностью и современной механикой. Но, с другой стороны, они очень быстро расстреливают стволы, выходят из строя двигатели. Особенно с учетом местного бездорожья. Ремонт затруднен из-за того, что на месте ремонтный батальон не может отремонтировать технику», — отметил Живов.

Он напомнил, что во время Великой Отечественной войны с подобной проблемой столкнулись немцы. Из-за большого разнообразия номенклатуры их вооружений у них полностью сломалась ремонтная логистика, из-за чего они вынуждены были начать отступать, заключил эксперт.

20 июля в Министерстве обороны Украины заявили, что в украинской армии ввели 287 стандартов НАТО, что превысило показатели даже некоторых стран-членов альянса.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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