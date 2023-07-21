В ФРГ отчитались о новой поставке танков Leopard на Украину

За прошедшую неделю Берлин поставил Вооруженным силам Украины (ВСУ) десять танков Leopard 1 и пакет из трех тысяч снарядов калибра 155 миллиметров для западных артиллерийских систем. Об этом сообщает ФРГ.

© Lenta.ru

Сообщается, что в список поставок также вошли 20 танковых пулеметов MG3, четыре бронемашины, 16 грузовиков, 100 тысяч аптечек и один танковый мостоукладчик.