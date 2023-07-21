Минобороны Украины отчиталось о закупках "тысяч БПЛА" в ответ на критику

"В период с 22 февраля 2022 года Министерством обороны Украины принято на вооружение 28 моделей БПЛА разных типов украинского производства. В том числе 9 моделей дронов-камикадзе, среди которых 3 самолетного типа, а также 6 моделей FPV-дронов. Общее количество поставленных в Вооруженные силы Украины БПЛА и дронов в рамках закупок Минобороны насчитывает тысячи единиц", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.