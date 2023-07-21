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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Черниговской и Одесской областях

Серия взрывов прогремела в Черниговской области на севере Украины. Об этом сообщает украинское издание Klymenko Time.

Стало известно о взрывах в Черниговской и Одесской областях
© ТАСС

Также по информации СМИ взрывы прогремели в Одесской области. Воздушная тревога действует в девяти регионах страны, а также в Киеве.

Напомним, что 17 июля случился новый теракт в районе 145-й опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края. Национальный антитеррористический комитет (НАК) заявил, что мост атаковали украинские надводные беспилотники. Возбуждено уголовное дело по статье «Теракт». В результате атаки погибла семейная пара из Белгородской области, пострадала их 14-летняя дочь.

Минобороны РФ заявило об «ударе возмездия» по Одессе и Николаеву

После этого Вооруженные силы РФ начали наносить «удары возмездия» по объектам на территории Украины. С помощью высокоточного оружия были поражены цеха производства и местам хранения безэкипажных катеров в районах Одессы и Ильичевска, а в районе Николаева и в Одесской области были уничтожены объекты топливной инфраструктуры.

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