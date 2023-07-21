В ДНР Росгвардия обнаружила замаскированный танк ВСУ со снарядами и пулеметом
Росгвардия обнаружила в Донецкой народной республике (ДНР) замаскированный танк Т-64 БМ Вооруженных сил Украины (ВСУ) со снарядами и пулеметом. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства, он предназначался для экспорта в Алжир.
Машину нашли неподалеку от одного из населенных пунктов республики в ходе разведывательно-поисковых мероприятий подразделений спецназначения, в которой участвовали сотрудники военной контрразведки.
«Технические надписи на корпусе боевой машины на французском языке свидетельствуют о том, что это экспортный вариант для Алжира. Находка была замаскирована за стеной заброшенного здания под деревьями в густом кустарнике», — заявили в Росгвардии.
В ходе проверки танка на наличие взрывоопасных предметов и отслеживающих устройств саперы обнаружили более 20 125-мм танковых снарядов, шесть зарядов к системе постановки дымов «Туча» и рабочий пулемет «Утес».