Прием заявок на отсрочку от срочной службы для работников IT-компаний начнется 24 июля

Прием заявок на отсрочку для IT-специалистов от срочной службы в рамках осеннего призыва начнется 24 июля. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минцифры, подать заявку можно на портале «Госуслуги».

Организации могут отправить информацию о своих сотрудниках самостоятельно. Это может быть удобно в том случае, если у работников нет личного кабинета на «Госуслугах», или же они не отправили данные самостоятельно.

От компаний требуется проверить данные, подтвердить их и отправить списки сотрудников на отсрочку до 11 августа в Минцифры или через портал госуслуг. Ведомство передаст их в Минобороны до 31 августа. Сами сотрудники могут самостоятельно подать заявление об отсрочке от призыва до 8 августа.