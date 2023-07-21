Прием заявок на отсрочку от срочной службы для работников IT-компаний начнется 24 июля
Прием заявок на отсрочку для IT-специалистов от срочной службы в рамках осеннего призыва начнется 24 июля. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минцифры, подать заявку можно на портале «Госуслуги».
Организации могут отправить информацию о своих сотрудниках самостоятельно. Это может быть удобно в том случае, если у работников нет личного кабинета на «Госуслугах», или же они не отправили данные самостоятельно.
От компаний требуется проверить данные, подтвердить их и отправить списки сотрудников на отсрочку до 11 августа в Минцифры или через портал госуслуг. Ведомство передаст их в Минобороны до 31 августа. Сами сотрудники могут самостоятельно подать заявление об отсрочке от призыва до 8 августа.
Напомним, что для отсрочки сотрудники должны быть гражданами России, иметь высшее образование по специальности, которая есть в перечне Минцифры, а также входить в возрастную группу от 18 до 27 лет. Они должны работать в аккредитованных ведомством компаниях не менее 11 месяцев в течение года, а сама организация должна получить аккредитацию до 11 августа.