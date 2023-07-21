$90.85-0.35101.83-0.61

В ВСУ признали отсутствие продвижения на артемовском направлении

Спикер Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Ковалев признал отсутствие продвижения украинской армии в боях возле Артемовска (украинское название — Бахмут). Его слова приводит Telegram-канал Military Media Center.

В ВСУ признали отсутствие продвижения на артемовском направлении
© Lenta.ru

По его словам, ВСУ продолжают вести наступательные действия севернее и южнее Артемовска. В районе населенных пунктов Орехово — Василевка — Парасковьевка украинская армия не добилась изменения положения.

Ранее подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко заявил, что командование ВСУ скрывает реальные потери при наступлении под Артемовском от военкоматов, чтобы те не сообщали родственникам о гибели военных.

1
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости