Спикер Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Ковалев признал отсутствие продвижения украинской армии в боях возле Артемовска (украинское название — Бахмут). Его слова приводит Telegram-канал Military Media Center.
По его словам, ВСУ продолжают вести наступательные действия севернее и южнее Артемовска. В районе населенных пунктов Орехово — Василевка — Парасковьевка украинская армия не добилась изменения положения.
Ранее подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко заявил, что командование ВСУ скрывает реальные потери при наступлении под Артемовском от военкоматов, чтобы те не сообщали родственникам о гибели военных.
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