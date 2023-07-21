Прием заявок на отсрочку от армии для айтишников стартует 24 июля

Сотрудники аккредитованных IT-компаний с 24 июля по 8 августа смогут подать заявку на отсрочку от срочной службы в армии в рамках осеннего призыва через портал Госуслуг. Об этом сообщается в Telegram-канале Минцифры РФ.

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Согласно сообщению ведомства, работодатель увидит заявки в своем личном кабинете на портале и, если данные окажутся верны, подтвердит их. В случае, если у сотрудника нет личного кабинета или он не отправит свои данные, то организация сможет внести его в список самостоятельно. До 31 августа Минцифры передаст списки в Минобороны, а с 1 октября по 31 декабря призывная комиссия будет принимать решения по отсрочке.

20 июля вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил, что на IT-специальности в 2023/24 учебном году предусмотрено около 100 тыс. бюджетных мест.

В конце мая комитет Госдумы по обороне рекомендовал отклонить законопроект об отсрочке от частичного мобилизационного призыва россиян, имеющих ученую степень кандидата или доктора наук. Кроме того, ГД отклонила другой его законопроект, касающийся отсрочки от мобилизации тех, кто по состоянию здоровья и другим причинам не служил в армии.