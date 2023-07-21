В Белоруссии назвали сроки сотрудничества армии страны с ЧВК "Вагнер"

Член Конституционной комиссии Белоруссии Юрий Воскресенский заявил, что белорусская армия будет сотрудничать с ЧВК "Вагнер" до окончания спецоперации. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".

По данным Воскресенского, сотрудничество с ЧВК рассчитано "на весь период геополитической турбулентности".

"По крайней мере, до окончания специальной военной операции и окончания милитаризации наших западных партнеров и недружественной политики", - заявил он.

После достижения целей СВО и отмены санкций, "можно будет говорить" о прекращении сотрудничества с ЧВК, заключил Воскресенский.

После попытки мятежа ЧВК "Вагнер" президент РФ Владимир Путин заявил, что большинство членов ЧВК - патриоты, которых использовали "втемную".

Он сообщил, что они смогут заключить контракт с Минобороны РФ, вернуться к семьям или уйти в Белоруссию (глава страны Александр Лукашенко вел переговоры с основателем ЧВК Евгением Пригожиным).

20 июля в Минобороны Белоруссии заявили, что подразделения сил специальных операций ВС Белоруссии и ЧВК "Вагнер" проведут совместные участия на полигоне "Брестский", в 13 километрах от КПП "Брест" на границе с Польшей.