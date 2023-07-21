В Госдуме поддержали установление призывного возраста срочной службы с 18 до 30 лет

Профильный комитет Госдумы поддержал поправку, согласно которой возраст призыва на срочную службу устанавливается с 18 до 30 лет. Об этом сообщает депутат Андрей Картаполов. Ранее Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о поэтапном повышении призывного возраста до 21 года. Как следует из инициативы, призывной возраст в следующем году составит от 19 до 30 лет, в 2025 году – от 20 до 30 лет, в 2026 году – от 21 года до 30 лет. Законопроект внесли в Госдуму члены комитета по обороне во главе с его председателем Картаполовым в марте этого года. В пояснительной записке было указано, что граждане, которые получили отсрочку до вступления закона в силу, могут пользоваться ей до истечения срока действия или до исчезновения ее оснований.