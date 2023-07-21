Российская армия продвинулась на двуреченском направлении

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись на двуреченском направлении, заняв несколько опорных пунктов. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский, передает РИА Новости.

«В ходе боя в районе населенного пункта Масютовка и станции Синьковка подразделения армии овладели пятью опорными пунктами и четырьмя наблюдательными постами», — сообщил Зыбинский.

По его словам, украинская сторона потеряла более взвода живой силы, лишилась польской самоходной артиллерийской установки (САУ) Krab, американской станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и САУ 2С1 «Гвоздика».