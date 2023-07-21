В России объяснили невозможность перехвата «Оникса» украинской ПВО

«ВСУ не могут сбить ракеты «Оникс» теми средствами ПВО, которые у них есть, так как они очень старые и очень низкого качества. А вообще ракета «Оникс» меняет траекторию. Даже если ее обнаружили радары, ее крайне тяжело сбить, так как она не дает возможности просчитать свою траекторию в маршруте полета», — сказал военный эксперт.