Армия Тайваня заявила о китайских воздушных аппаратах у острова

Вооруженные силы Тайваня за последние 30 часов зафиксировали в воздушном пространстве возле острова более 50 воздушных аппаратов Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Сообщения об этом опубликованы в Twitter оборонного ведомства острова.

Уточняется, что 26 воздушных аппаратов обнаружены за сутки, истекшие к 06:00 по местному времени (01:00 мск). Еще 25 были зафиксированы за утро пятницы (к 07:30 мск).

По информации ведомства, 32 из 51 воздушных аппаратов пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива или вошли в опознавательную зону систем противовоздушной обороны острова.

Армия Тайваня зафиксировала, что со стороны ВС КНР в полетах применялись истребители Су-30, J-10, J-16, многоцелевые самолеты Y-8 и Y-9, стратегические бомбардировщики H-6, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500, разведывательные беспилотники BZK-005 и противолодочные вертолеты Z-9. Уточняется также, что за тот же период в районе острова были зафиксированы 11 кораблей НОАК.

В конце июня тайваньские военные пообещали сбивать самолеты военно-воздушных сил (ВВС) Китая, если они приблизятся к острову в районе 12-мильной зоны.

Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, рассматривающий остров как одну из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.