Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) скрывает реальные потери при наступлении под Артемовском (украинское название — Бахмут) от военкоматов, чтобы те не сообщали родственникам о гибели военных. Об этом сообщает РИА Новости.

Марочко заявил, что при штурме окрестностей Артемовска ВСУ несут колоссальные потери. Он обвинил Киев в сокрытии данных и подчеркнул, что военкоматы не оповещают родственников погибших.

«Для продолжения наступательных действий командному составу на местах запретили передавать данные о гибели военнослужащих в военкоматы для оповещения родственников», — отметил он.