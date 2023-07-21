В ЛНР заявили о минировании ВСУ окрестностей Купянска с угрозой для населения

Подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) минируют окрестности Купянска, создавая угрозу для населения. Его слова приводит РИА Новости.

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Эксперт отметил, что украинские военные произвели дистанционное минирование для замедления продвижения российских войск, в том числе там, где еще проживают мирные граждане.

Марочко уточнил, что минирование производится противопехотными и противотанковыми немецкими минами АТ2 с использованием ракетных систем залпового огня.