Спецоперация на Украине 21 июля: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 21 июля 2023 года.

ВСУ попытались использовать уменьшение ширины Днепра в Херсонской области

Украинские войска попытались использовать уменьшение ширины Днепра, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.

По его словам, это им не удалось. Ширина реки уменьшилась не в районе Херсона, а выше Каховской ГЭС. Отмечается, что военные Украины пытаются высадить десант на левый берег. Украинские вооруженные силы интересует «Херсон и все, что напротив Херсона».

Сальдо указал, что российские военные имеют «спланированное противодействие» против любых попыток атаковать.

ВСУ стянули в район Одессы и Николаева серьезную группировку ПВО

Украинских солдат стянули в район Одессы и Николаева, сообщает «Лента.ру».

Там находится серьезная группировка противовоздушной обороны. На данной территории работают системы ПВО Patriot, NASAMS, а также IRIS-T иностранного производства. Кроме того, недалеко от портовых сооружений развернуты зенитно-артиллерийские комплексы Gepard.

При этом высокоточные системы России смогли преодолеть защиту и поразить все заданные цели.

Ранее сообщалось, что Норвегия в рамках нового пакета помощи передаст Киеву системы NASAMS и тысячу беспилотных летательных аппаратов Black Hornet.

ВСУ третий раз за день обстреляли российский регион

Войска Украины третий раз за день обстреляли Белгородскую область, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление главы региона Вячеслава Гладкова.

Под огнем оказались два населенных пункта в Шебекинском городском округе. В попавшем под обстрел Муроме осколки посекли фасады и заборы в двух частных домовладениях. В Нехотеевке поврежден жилой дом, а также линии электро- и газоснабжения.