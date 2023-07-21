Мобилизация: последние новости на сегодня 21 июля 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 21 июля 2023, в материале «Рамблера».

Ректор ВШЭ на форуме ветеранов СВО обозначил главные направления работы с военными

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В Москве фонд «Защитники Отечества» организовал в Музее Победы форум ветеранов специальной военной операции, сообщает «Федерал пресс».

На нем обсудили не только проблемы с медицинской реабилитацией раненых и выплатами, а также вопрос о будущем ветеранов спецоперации. Одним из главных направлений работы с ветеранами СВО стало их вовлечение в активную общественную деятельность. Не исключено, что они станут наставниками для молодых людей, чтобы передать свои знания и жизненный опыт.

Кроме того, ветераны спецоперации могут участвовать в реализации социальных инициатив. Это позволит им оставаться полезными и продолжать служить стране, а также передавать свой опыт и ценности молодым поколениям.

Посольство России в Минске направило гуманитарную помощь бойцам СВО

Тонна консервов белорусского производства включили в состав груза гуманитарной помощи для бойцов, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции, сообщает ТАСС.

Инициатива принадлежит послу РФ в Минске Борису Грызлову. Груз уже прибыл в Москву и в ближайшее время будет доставлен на линию фронта.

Как отмечает посольство, российские госслужащие, дипломаты, волонтеры и граждане прислушиваются к просьбам военнослужащих и оказывают необходимую поддержку. При этом без внимания также не остаются жители новых регионов России.

Семьи участников СВО поддерживают в Приморье

Комитет Думы Приморского края по социальной политике и защите прав граждан рассмотрел ряд проектов законов, которые направлены на предоставление дополнительной поддержки участникам специальной военной операции и их семьям, сообщает «Дейта.ру».

Парламентарии поддержали законодательную инициативу главы Приморья, которая позволит многодетной семье, в которой один из детей участвует в спецоперации, сохранить этот статус при условии, что возраст остальных детей составляет менее 18 лет или 23 года, если они продолжают очное обучение.