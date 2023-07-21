Мобилизация: последние новости на сегодня 21 июля 2023 о частичной мобилизации в России
В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 21 июля 2023, в материале «Рамблера».
Ректор ВШЭ на форуме ветеранов СВО обозначил главные направления работы с военными
В Москве фонд «Защитники Отечества» организовал в Музее Победы форум ветеранов специальной военной операции, сообщает «Федерал пресс».
На нем обсудили не только проблемы с медицинской реабилитацией раненых и выплатами, а также вопрос о будущем ветеранов спецоперации. Одним из главных направлений работы с ветеранами СВО стало их вовлечение в активную общественную деятельность. Не исключено, что они станут наставниками для молодых людей, чтобы передать свои знания и жизненный опыт.
Кроме того, ветераны спецоперации могут участвовать в реализации социальных инициатив. Это позволит им оставаться полезными и продолжать служить стране, а также передавать свой опыт и ценности молодым поколениям.
Посольство России в Минске направило гуманитарную помощь бойцам СВО
Тонна консервов белорусского производства включили в состав груза гуманитарной помощи для бойцов, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции, сообщает ТАСС.
Инициатива принадлежит послу РФ в Минске Борису Грызлову. Груз уже прибыл в Москву и в ближайшее время будет доставлен на линию фронта.
Как отмечает посольство, российские госслужащие, дипломаты, волонтеры и граждане прислушиваются к просьбам военнослужащих и оказывают необходимую поддержку. При этом без внимания также не остаются жители новых регионов России.
Семьи участников СВО поддерживают в Приморье
Комитет Думы Приморского края по социальной политике и защите прав граждан рассмотрел ряд проектов законов, которые направлены на предоставление дополнительной поддержки участникам специальной военной операции и их семьям, сообщает «Дейта.ру».
Парламентарии поддержали законодательную инициативу главы Приморья, которая позволит многодетной семье, в которой один из детей участвует в спецоперации, сохранить этот статус при условии, что возраст остальных детей составляет менее 18 лет или 23 года, если они продолжают очное обучение.
В случае гибели одного или нескольких детей, участвующих в СВО, семья сможет сохранить свой статус многодетной до тех пор, пока младший ребенок не достигнет возраста 18 или 23 года, если он продолжает свое обучение в образовательной организации.