Росгвардейцы обнаружили в ДНР танк ВСУ с надписями на французском

Бойцы Росгвардии на окраине населенного пункта в Донецкой Народной Республике (ДНР) обнаружили танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) с техническими надписями на французском языке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Предположительно, это экспортный вариант Т-64БМ для Алжира. Боевую машину замаскировали за стеной заброшенного здания под деревьями в густом кустарнике. Саперы нашли в танке более 20 танковых снарядов, шесть зарядов к системе постановки дымов «Туча» и пулемет «Утес».