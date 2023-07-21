В боях на Украине уничтожили около 12 американских боевых машин пехоты Bradley. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Пентагона.

«Bradley были уничтожены», — сообщил высокопоставленный представитель министерства обороны США.

Эти данные подтвердил и нидерландский проект Oryx, который отслеживает потери ВСУ. По его информации, пара десятков боевых машин были повреждены в той или иной степени.

В статье уточнили, что часть техники после ремонта вернули на поле боя. Но некоторые Bradley нуждаются в более капитальном восстановлении, которое сделают в Польше. Украинские солдаты признались журналистам, что броня Bradley хорошо защищает экипаж, благодаря чему они получают лишь легкие травмы даже после подрыва на противотанковой мине.

Накануне издание опубликовало статью о том, что украинские военные столкнулись с нехваткой запчастей для ремонта Bradley и другой западной техники.