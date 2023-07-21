ВСУ стянули в район Одессы и Николаева серьезную группировку ПВО

Они рассказали, что на этой территории работают системы Patriot, NASAMS, а также IRIS-T. Они указали, что недалеко от портовых сооружений развернуты зенитно-артиллерийские комплексы Gepard.

Военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал, что несмотря на это, российские высокоточные системы смогли преодолеть защиту и поразить все заданные цели. «Поскольку никаких поползновений выполнять наши требования в рамках зерновой сделки нет, то соответственно нужно просто уничтожить черноморские порты, чтобы не было никаких соблазнов использовать их, в том числе и в политических целях», — считает эксперт. По его мнению, Киев будет пытаться организовать гумконвои каботажными рейсами вдоль берегов Турции, Румынии, Болгарии.