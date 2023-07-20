В США прокомментировали начало совместного обучения ЧВК «Вагнер» и белорусских военных

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх прокомментировала начало совместного обучения отрядов ЧВК «Вагнер» и ВС Беларуси . Об этом сообщает ТАСС.

По её словам, США не планируют усиливать свои военные силы в Восточной Европе из-за прибытия ЧВК «Вагнер» в Беларусь.