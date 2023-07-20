В США прокомментировали начало совместного обучения ЧВК «Вагнер» и белорусских военных
Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх прокомментировала начало совместного обучения отрядов ЧВК «Вагнер» и ВС Беларуси. Об этом сообщает ТАСС.
По её словам, США не планируют усиливать свои военные силы в Восточной Европе из-за прибытия ЧВК «Вагнер» в Беларусь.
«Нет никакого объявления о каком-либо перемещении войск или изменении диспозиции наших войск на восточном фланге (НАТО – прим. ред.)», – заявила Сингх во время регулярного брифинга для журналистов.
Ранее стало известно, что военные Беларуси начали совместные тренировки с отрядами ЧВК «Вагнер».
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