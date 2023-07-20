В США заявили об отсутствии успехов контрнаступления ВСУ
Отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу заявил, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдают позиции российской армии вопреки планам Киева по контрнаступлению. Об этом он написал в статье для 19Fortyfive.
Эксперт из США подчеркнул, что крупномасштабное контрнаступление ведут украинцы, однако «кое-где контратакуют именно русские». В частности, ВСУ сдают позиции Вооруженным силам России (ВС РФ) в восточной части Украины.
«На направлении Сватово-Кременная они продвигаются на запад, несмотря на обилие лесов», — отметил он.
Атламазоглу напомнил, что с начала контрнаступления ВСУ прошло почти два месяца. Однако у Киева до сих пор наблюдается отсутствие успехов.
Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский снизил ожидания от контрнаступления ВСУ. Об этом сообщило немецкое издание Tagesschau.
«Мы должны быть благодарны каждому отвоеванному километру», — сказал украинский лидер.