В Сирии зафиксировали наведение истребителей F-16 на самолет ВКС РФ

Гуринов: зафиксировано наведение истребителей F-16 на самолет России
Приборы зафиксировали воздействие системами наведения истребителей F-16 на самолет ВКС России, рассказал замруководителя ЦПВС, контр-адмирал Олег Гуринов. Об этом пишет РИА «Новости».
Гуринов пояснил, что российский летчик совершал плановый полет вдоль южной границы Сирии.
Контр-адмирал отметил, что возглавляемая США так называемая «международная антитеррористическая коалиция» за прошедшие сутки 12 раз нарушила протоколы деконфликтации.
Специалисты центра, уточнил Гуринов, зафиксировали полеты беспилотников, несогласованные с российской стороной.
Кроме того, добавил он, в районе Эт-Танф многократно нарушили воздушное пространство четыре пары F-16 и одна пара истребителей «Рафаль».
Ранее Гуринов сообщил, что американские пилоты при встрече с российскими самолетами нередко активируют системы вооружений.