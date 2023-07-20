В Сирии зафиксировали наведение истребителей F-16 на самолет ВКС РФ

Приборы зафиксировали воздействие системами наведения истребителей F-16 на самолет ВКС России, рассказал замруководителя ЦПВС, контр-адмирал Олег Гуринов. Об этом пишет РИА «Новости».

Гуринов пояснил, что российский летчик совершал плановый полет вдоль южной границы Сирии.

Контр-адмирал отметил, что возглавляемая США так называемая «международная антитеррористическая коалиция» за прошедшие сутки 12 раз нарушила протоколы деконфликтации.

Специалисты центра, уточнил Гуринов, зафиксировали полеты беспилотников, несогласованные с российской стороной.

Кроме того, добавил он, в районе Эт-Танф многократно нарушили воздушное пространство четыре пары F-16 и одна пара истребителей «Рафаль».