Великобритания послала Украине в 15 раз больше снарядов, чем планировалось

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон отправил Украине в 15 раз больше артиллерийских снарядов, чем было запланировано год назад. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на PA Media.

По словам Уоллеса, в 2022 году власти Великобритании запланировали отправку 16 тысяч боеприпасов для артиллерии в качестве военной помощи Украине. Но в результате поставки артиллерийских боеприпасов превысили план в 15 раз. Уоллес уточнил, что это произошло из-за того, что Лондон «оперативно реагировал на приоритеты Украины».

При этом поставки стрелкового оружия и противотанковых боеприпасов, напротив, оказались ниже, чем планировалось. Кроме того, министр также добавил, что Лондон отправил ВСУ не менее пяти миллионов единиц противопехотного оружия и 1500 единиц противовоздушного оружия.