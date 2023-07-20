США намерены корректировать поддержку контрнаступления ВСУ

США намерены корректировать поддержку контрнаступления Украины в соответствии с запросами Киева. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

По его словам, до начала контрнаступления США предоставили Украине «все, что им было нужно» в «почти рекордные сроки».

«Но по мере развития контрнаступления мы также готовы продолжать видоизменять оказываемую им поддержку», — добавил Кирби, отметив, что Запад отнесся «самым внимательным образом ко всем запросам» Киева и пообещав, что «это будет продолжаться».