В США объяснили отказ усиливать войска в Европе

США не занимаются усилением своих войск в Восточной Европе в связи с переброской сил российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в Белоруссию. Об этом заявила на брифинге заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Сингх объяснила, что никакого объявления о каком-либо перемещении войск или изменении диспозиции войск США на восточном фланге НАТО нет.