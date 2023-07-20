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В США объяснили отказ усиливать войска в Европе

США не занимаются усилением своих войск в Восточной Европе в связи с переброской сил российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в Белоруссию. Об этом заявила на брифинге заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

В США объяснили отказ усиливать войска в Европе
© РИА Новости

Сингх объяснила, что никакого объявления о каком-либо перемещении войск или изменении диспозиции войск США на восточном фланге НАТО нет.

Ранее стало известно, что белорусские власти ведут переговоры с руководством ЧВК «Вагнер» по обучению бойцов Внутренних войск (ВВ) современным методам ведения боя. Военнослужащие хотят научиться всему, чем готовы поделиться подразделения компании, исходя из своего боевого опыта.

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